Американцы запланировали космическую миссию к Альфе Центавра. Фото:

https://racurs.ua/n215994-pervuu-v-istorii-kosmicheskuu-missiu-k-alfe-centavra-anonsirovali-v-ssha.html

Ракурс

Американці запланували космічну місію до Альфи Центавра.

У 2029 році стартап Starcloud планує запустити невеликий космічний апарат до зоряної системи Альфи Центавра. Вартість місії оцінюється у 15 млн дол., а тривалість польоту складатиме близько 80 тис. років. Очікується, що космічний апарат першим в історії відправиться до Альфи-Центавра, але може долетіти до цілі останнім. Про це повідомляє Space.com.

Проект, що отримав назву Fermi Explorer, вже збирає кошти на власну реалізацію через краудфандинг. Наприклад, пожертва в обсязі 10 дол. дозволить розмістити ім’я на сайті місії як офіційного прихильника.

У рамках цієї космічної місії планується відправити крихітний апарат площею 10 кв. см та вагою близько 1 кг. Цей «корабель» хочуть вивести на орбіту за допомогою ракети-носія, а в космосі вже ввімкнеться малопотужний електричний двигун, який повинен вивести апарат до Альфи-Центавра. Цей апарат повинен буде пропрацювати близько 12 років, перш ніж перейде до завершальної стадії безпосередньої подорожі.

Нагадаємо, у травні космічний телескоп «Хаббл» зафіксував кілька космічних «світлових мечів», що викликають аналогії з символом популярної голлівудської саги «Зоряні війни».