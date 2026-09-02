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Американці запланували космічну місію до Альфи Центавра. Фото:

Першу в історії космічну місію до Альфи Центавра анонсували в США

2 вер 2026, 21:33
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Американці запланували космічну місію до Альфи Центавра.

У 2029 році стартап Starcloud планує запустити невеликий космічний апарат до зоряної системи Альфи Центавра. Вартість місії оцінюється у 15 млн дол., а тривалість польоту складатиме близько 80 тис. років. Очікується, що космічний апарат першим в історії відправиться до Альфи-Центавра, але може долетіти до цілі останнім. Про це повідомляє Space.com.

Проект, що отримав назву Fermi Explorer, вже збирає кошти на власну реалізацію через краудфандинг. Наприклад, пожертва в обсязі 10 дол. дозволить розмістити ім’я на сайті місії як офіційного прихильника.

У рамках цієї космічної місії планується відправити крихітний апарат площею 10 кв. см та вагою близько 1 кг. Цей «корабель» хочуть вивести на орбіту за допомогою ракети-носія, а в космосі вже ввімкнеться малопотужний електричний двигун, який повинен вивести апарат до Альфи-Центавра. Цей апарат повинен буде пропрацювати близько 12 років, перш ніж перейде до завершальної стадії безпосередньої подорожі.

Нагадаємо, у травні космічний телескоп «Хаббл» зафіксував кілька космічних «світлових мечів», що викликають аналогії з символом популярної голлівудської саги «Зоряні війни».

Джерело: Ракурс


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