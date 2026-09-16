У США почали видобувати електрику з океанських хвиль. Фото:

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Випробувальний майданчик для хвильової енергетики офіційно запрацював у США.

Майданчик PacWave South Університету штату Орегон, який розташований приблизно за 11 км від Ньюпорта на узбережжі Орегону, відкрили після понад 15 років планування, досліджень і будівництва. Науковці зможуть на цьому об'єкти випробовувати пристрої для отримання енергії хвиль у високоенергетичному середовищі відкритого океану та передавати вироблене ними світло назад на берег. Про це повідомило видання Interesting Engineering.

У Міністерство енергетики США заявили, що виключна економічна зона країни містить приблизно 1 тис. 400 ТВт-год реально доступної для захоплення енергії хвиль щороку. Це майже 34% світла, що загалом виробляють у Штатах. І цієї третини буде достатньо, щоб забезпечити електроенергією 130 млн будинків.

Між сушею та випробувальною зоною в океані прокладено чотири підводні кабелі, а загалом система PacWave містить приблизно 80 км кабелів для передавання енергії та даних. Світло, яке науковці вироблять на своїх експериментальних пристроях, надходитиме підводними кабелями до об'єкта підключення. Там енергію регулюватимуть та подаватимуть до місцевої електромережі.

Нагадаємо, у Китаї запустили найбільшу у світі підземну батарею для збереження енергії. Це підземне сховище енергії має сумарну потужність 700 МВт. Надпотужний «павербанк» розмістили у соляних печерах, бо вони мають високу щільність і низьку проникність, що дозволяє роками утримувати газ без витоків.

Джерело: Interesting Engineering