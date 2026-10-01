США не запросили Британію, Францію та країни Балтії на зустріч країн НАТО. Фото:

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США не запросили ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО.

Ця зустріч, яка запланована у Варшаві, відбудеться без Великої Британії, Франції та країн Балтії. На ній планують обговорити майбутнє Північноатлантичного альянсу та можливі зміни у роботі блоку. Зустріч організовує Пентагон, а ініціативу просуває керівник політичного управління Мінвійни США Елбридж Колбі. Про це повідомило видання Politico з посиланням на шістьох дипломатів, обізнаних із плануванням зустрічі.

Запрошення отримали Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Німеччина та Нідерланди. Однак відсутність на майбутній зустрічі Великої Британії, Франції та країн Балтії викликала запитання у дипломатів.

Зазначається, що ці країни мають великі оборонні бюджети та відіграють важливу роль у НАТО. Наразі ці держави намагаються зрозуміти, як відбувається відбір учасників до майбутньої зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп вимагав від союзників по НАТО збільшувати оборонні витрати та підтримувати американську політику.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запланували розміщення двох військових баз на території Гренландії. У Вашингтоні хочуть відновити колишню базу часів холодної війни у ​​Нарсарсуаку на півдні країни. Другу, нову базу планують побудувати у Местерсвізі на сході острова.

Джерело: Politico