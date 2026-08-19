Іран готується до ударів по військових об'єктах США в Європі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215719-iran-gotuie-udary-po-viyskovyh-obiektah-ssha-v-ievropi-ft.html

Ракурс

Іран готується до ударів по військових об'єктах США в країнах Європи.

Тегеран розглядає сценарії атак на американські військові цілі у країнах Південно-Східної Європи. До таких дій іранський режим вдасться, якщо американський президент Дональд Трамп наважиться на нову ескалацію війни США проти Ірану. Про це повідомило видання Financial Times.

Зазначається, що під удар іранських ракет чи БпЛА може потрапити Ірландія. У липні влада цієї країни дозволила використовувати авіабазу «Безмер» для дозаправки американських літаків.

Також Іран може вдарити по Кіпру. У березні іранський безпілотник вже атакував британську військову базу на острівній державі.

Крім того, іранська влада не виключає пошкодження підводних оптоволоконних кабелів в Ормузькій протоці, якщо ситуація на Близькому Сході почне загострюватися.

Тим часом в НАТО заявили, що готові захищати союзників. CNN пише, що в Альянсі нагадали, що вже стикалися з ракетною загрозою з боку Ірану — на початку цього року системи ППО чотири рази перехоплювали балістичні ракети, які прямували в бік Туреччини.

Як було продемонстровано на початку цього року, коли системи протиповітряної оборони НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли до Туреччини з Ірану, наша позиція щодо стримування та оборони є міцною й ефективною, — заявив представник Північноатлантичного альянсу в коментарі CNN.

В організації наголосили, що стежать за ситуацією та готові реагувати на можливі загрози.

Нагадаємо, 17 серпня іноземні ЗМІ повідомили, що США та Іран досягли домовленості про продовження 60-денного перемир’я, бо попередній термін меморандуму про взаєморозуміння спливав.

Джерела: Financial Times, CNN