США можуть розгорнути в Європі додаткові запаси ядерної зброї.

У Вашингтоні заявили про готовність розгорнути додаткові ядерні боєголовки за межами п’яти країн, які вже володіють таким озброєнням у межах програми ядерного обміну (Nuclear Sharing). Наразі боєголовки з ядерним зарядом та американські бомбардувальники знаходяться у Великій Британії, Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах та Туреччині. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на проінформовані джерела.

Журналісти вказують, що такі секретні розмови тривають, бо в Європі хвилюються щодо зменшення американської підтримки та виведення військ США з європейської території. А нові домовленості потенційно можуть дозволити більшій кількості країн використовувати американські літаки подвійного призначення (Dual-Capable Aircraft), які здатні нести ядерну зброю.

Поінформовані джерела розповіли, що країни Балтії та Польща зацікавлені у розміщення ядерної зброї США на своїй території. Вказується, що найбільший інтерес у програмі висловили країни, які наближені до кордонів Російської Федерації.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що в Росії розробляють програму під умовною назвою «Скіф», яка нібито передбачає встановлення ядерних ракет у спеціальних контейнерах або шахтах на глибині в сотні метрів на дні моря та океану, де вони можуть тривалий час залишатися прихованими та бути запущеними дистанційно.

Джерело: Financial Times