США запланували розміщення двох військових баз на території Гренландії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216387-ssha-planuut-rozmistyty-dvi-viyskovi-bazy-v-grenlandiyi-reuters.html

Ракурс

США запланували розміщення двох військових баз на території Гренландії.

У Вашингтоні хочуть відновити колишню базу часів холодної війни у ​​Нарсарсуаку на півдні країни. Другу, нову базу планують побудувати у Местерсвізі на сході острова. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що в 1950-х роках у Нарсарсуаку розміщувалася американська база Bluie West One. А в Местерсвізі зараз базується спецназ «Сіріус» Збройних сил Данії. Цей підрозділ патрулює безлюдні райони на території острова.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Данія домовилися про постійний контроль Америки над безпекою Гренландії. Буде підписано угоду, яка обмежить розміщення військових баз інших країн та «чутливі інвестиції» без схвалення Штатів.

В данському уряді зазначили, що питання безпеки Арктики будуть передані під контроль НАТО, а не лише США та Данії.

Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп звинуватив Данію в нездатності захистити Гренландію від російської загрози. Американський лідер тоді заявив, що Данія упродовж 20 років не змогла захистити Гренландію від загрози з боку РФ й «тепер це буде зроблено».

Згодом прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен закликав мешканців острова готуватися до можливого вторгнення. Однак посадовець наголосив, що військовий конфлікт із Сполученими Штатами є малоймовірним.

Джерело: Reuters