Марко Рубіо заявив про удари України по суднах, пов’язаних зі США. Фото:

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Держсекретар США Марко Рубіо висунув Україні претензію через атаки на судна, пов’язані з Америкою.

Російські судна, пов’язані зі Сполученими Штатами, неодноразово ставали мішенями атак з боку України протягом останніх кількох місяців. Ці атаки могли статися ненавмисно. Однак цю ситуацію не можна залишати без уваги. Про це Рубіо заявив в ефірі Fox News.

Протягом останніх кількох місяців судна, пов’язані зі США, неодноразово ставали мішенями — ймовірно, не навмисно, але все ж таки — з боку України, — розповів він.

Держсек наголосив, що Вашингтон не може допустити, щоб подібні інциденти повторилися в майбутньому. Рубіо зазначив, що «цю проблему потрібно вирішити».

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що президент США Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Американський лідер наголошував, що підвищують світові ціни на дизельне паливо.

Джерело: Fox News