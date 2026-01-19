Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент США Дональд Трамп звинуватив Данію в нездатності захистити Гренландію від російської загрози.
Американський лідер заявив, що Данія упродовж 20 років не змогла захистити Гренландію від загрози з боку РФ й «тепер це буде зроблено». Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
НАТО вже 20 років каже Данії, що «ви маєте прибрати російську загрозу від Гренландії». На жаль, Данія нічого не змогла з цим вдіяти, — йдеться у повідомленні.
Заява президента Сполучених Штатів пролунала на тлі дискусій щодо безпеки в Арктичному регіоні та ролі Гренландії у протидії впливу РФ.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 17 січня анонсував додаткові мита з лютого для 8 країн Європейського Союзу через те, що вони проти купівлі Гренландії Америкою.
ЄС вже готує відповідь на загрози американських торгових тарифів. Також у Європі хочуть знайти компроміс і не допустити глибокого розколу в західному військовому альянсі, який міг би становити загрозу для безпеки Євросоюзу.