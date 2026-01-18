Коаліція майже рішучих

Вісім європейських країн опублікували спільну заяву після погроз Трампа ввести мита проти них через відправку військових до Гренландії.

Як члени НАТО, ми віддані зміцненню безпеки в Арктиці як спільному трансатлантичному інтересу. Заздалегідь скоординовані данські вчення Arctic Endurance («Арктична стійкість»), що проводяться разом із союзниками, відповідають цій необхідності. Вони не загрожують ні для кого.

Ми висловлюємо повну солідарність із Королівством Данія та народом Гренландії. Маючи процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо.

Загрози мит підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик небезпечної спіралі.

Ми продовжимо виступати єдиним та скоординованим фронтом у нашій відповіді. Ми віддані захисту нашого суверенітету.

Заяву, опубліковану одночасно на сайтах урядів країн, підписали Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія.

Після того, як Дональд Трамп кілька разів висловився про претензії США на Гренландію, вісім європейських країн направили на острів своїх військових у рамках розвідувальної місії, яка покликана зміцнити безпеку в регіоні. 17 січня Трамп оголосив, що запровадить мита у розмірі 10% щодо цих країн. Мита почнуть діяти 1 лютого, а з червня збільшаться до 25%, якщо не буде досягнуто домовленості про купівлю Гренландії Сполученими Штатами, додав Трамп.