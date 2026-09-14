Запустить космический аппарат без традиционной ракеты хотят в США. Фото:

https://racurs.ua/n216221-amerikancy-hotyat-zapustit-kosmicheskiy-apparat-iz-dirijablya-foto.html

Ракурс

Запускати космічні апарати без традиційної ракети хочуть американці.

Компанія із Каліфорнії JP Aerospace представила нові комп’ютерні зображення свого перспективного апарату Hazel. Цей гіперзвуковий апарат відокремлюється від висотного дирижабля під назвою SuperTandem. Інженери розраховують використовувати апарати легші за повітря як частину довгострокового проекту з доставки людей і вантажів до орбіти. Про це пише видання Interesting Engineering.

Зазначається, що JP Aerospace позиціонує себе як «інша космічна програма Америки». Ця некомерційна організація працює вже понад 40 років.

Передбачається, що на першому етапі стратосферний дирижабль повинен піднімати пасажирів та вантажі до розташованої на великій висоті бази, що отримала назву Dark Sky Station — «Станція темного неба». А далі працювати буде набагато більший орбітальний дирижабль, який набиратиме швидкість за допомогою електричних двигунів. Такий запуск апарата на орбіту займе кілька днів.

У 2011 році JP Aerospace підняла дирижабль Tandem на висоту майже 29 км у штаті Невада. Однак поки не було офіційно заявлено про будівництво орбітального дирижабля.

Видання пише, що ці опубліковані зображення слід розглядати як перспективний концепт, а не як доказ існування вже збудованого та випробуваного літального апарату.

Нагадаємо, американський стартап Starcloud у 2029 році планує запустити невеликий космічний апарат до зоряної системи Альфи Центавра. Вартість місії оцінюється у 15 млн дол., а тривалість польоту складатиме близько 80 тис. років.

Джерело: Interesting Engineering