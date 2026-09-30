Войска США покинули Ирак. Население празднует и нервничает

США официально вывели войска из Ирака

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Ракурс

В среду американские войска официально вышли из Ирака, завершив двадцатилетнее военное присутствие. Об этом сообщает The New York Times.

После свержения в 2003 году Саддама Хусейна — жестокого диктатора, правившего Ираком почти 24 года — американские войска повторно покидают страну.

Первый раз состоялся в 2011 году. Американское вторжение и последующая оккупация оставили страну в состоянии сектантского кровопролития и восстаний боевиков. По самым скромным подсчетам это стоило жизни почти 4 тыс. 500 американских военных и более 115 тыс. иракцев.

Соглашение о выходе было заключено между Багдадом и администрацией Байдена в 2024 году. Администрация Трампа придержала дедлайн 30 сентября — несмотря на войну с Ираном. Это, по оценке The New York Times, отражает всеобщую решимость США отойти от региона.

Ирак устроил трехдневное «празднование суверенитета». Но страна находится под давлением администрации Трампа, требующей разоружить поддерживаемые Ираном шиитские вооруженные группировки. Многие из них отказываются подчиняться государству.

Эти группировки, в свою очередь, отмечают выход США не как успех кампании против ИГИЛ, а как собственную победу. В среду они объявили празднование на улицах Багдада под лозунгом: «Мы вас не держим». Они назвали выход «поводом, который стал возможным благодаря благословенной крови мучеников и терпению бойцов Иракского исламского сопротивления».

Премьер-министр Али аль-Заиди пообещал взять группировку под контроль государства до середины 2027 года. Но, как отмечает The New York Times, неясно, сможет ли он это сделать.

Вашингтон контролирует иракский счет для нефтяных платежей и уже демонстрировал готовность использовать эту власть, временно остановив поток долларов в этом году.

Иран, в свою очередь, полон решимости сохранить вооруженные группировки, которые оказались ценными партнерами в нанесении ударов во время войны.

Курдские официальные лица говорят, что выход США создает серьезную проблему безопасности Ирака в целом.

Нет системы противовоздушной обороны ни в Курдистане, ни в Ираке в целом, — сказал Кифах Махмуд, советник Масуда Барзани. — Это создает чувство тревоги и неопределенности.

Иракские курды, начавшие устанавливать суверенитет в своем регионе благодаря американской авиаподдержке в 1990-х, чувствуют себя наиболее уязвимыми при новой архитектуре безопасности. Курдистан, один из ближайших партнеров по безопасности США в регионе, в этом году подвергался неоднократным атакам со стороны Ирана и союзных ему иракских вооруженных группировок.

Я помню, что произошло после выхода в 2011 году, — сказал Саркавт Ахмад, 26-летний владелец магазина в Сулеймании. — Представьте, что эти проиранские группировки сделают с нами в отсутствие международной коалиции.

Но не все иракцы сожалеют о выходе США. Аватиф аль-Азави, 57-летняя женщина, обвиняет США в смерти своего сына, который, по ее словам, погиб в перестрелке между боевиками и американскими силами в Фаллудже.

Я любила американцев, потому что они спасли нас от гнета Саддама Хусейна, — сказала она. — Но впоследствии мы обнаружили, что гнет и жестокость американских военных были хуже Саддама.

В первую ночь, когда американских войск больше не будет в Ираке, — сказала она, — я испечу торт дома, зажгу свечи и задую их в честь празднования.

Источник: The New York Times