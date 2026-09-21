Трамп выгнал CNN, MS NOW и Politico из Белого дома, издания недовольны

Дональд Трамп (справа)

https://racurs.ua/n216350-tramp-vygnal-cnn-ms-now-i-politico-iz-belogo-doma-izdaniya-nedovolny.html

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CNN, MS NOW и Politico заявили в понедельник, что подадут иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за того, что им запретили вход на территорию Белого дома, отметив, что это нарушение их прав на освещение деятельности президента, предусмотренных Первой поправкой к Конституции США.

Об этом сообщает The New York Times.

В пятницу Трамп объявил о запрете на деятельность этих трех СМИ, заявив, что ему надоело то, что он описал как негативное освещение событий. В субботу журналистам каждого из этих СМИ было отказано в доступе к Белому дому. В понедельник CNN были лишены полномочий представителя пула телевизионных сетей в Белом доме.

Без предупреждения и соблюдения надлежащей процедуры Белый дом аннулировал аккредитацию наших журналистов, поскольку не согласился с нашими материалами, — заявили издания. — Если на это не реагировать, это грозит свободе печати и праве общественности на независимую журналистику, свободную от вмешательства правительства.

Запрет президента является значительным обострением его продолжающихся споров со СМИ, особенно в Вашингтоне. Трамп допустил в пресс-зал Белого дома СМИ, настроенные к нему благосклоннее, и принял меры, чтобы запретить одному изданию — The Associated Press — доступ к Овальному кабинету, что также обжалуется в суде. Однако он ранее не запрещал ни одному СМИ находиться на всей территории Белого дома.

Защитники свободы прессы и другие СМИ резко осудили этот запрет как неконституционный.

Ни одна новостная организация — или лицо — не должна подвергаться репрессиям со стороны правительства из-за слов, которые она использует, — заявила в субботу Лорен Истон, руководитель отдела коммуникаций The Associated Press.

В предварительных судебных спорах о доступе журналистов федеральные суды постановили, что, открыв двери для представителей прессы, правительственные чиновники не имеют права выгонять отдельные СМИ только потому, что им не нравится суть их материалов.

Во время первого срока президентства Трампа Белый дом аннулировал аккредитацию двух журналистов — Джима Акости из CNN и корреспондента журнала Playboy Брайана Карема. Обоим возобновили аккредитацию после отдельных судебных обжалований, и в каждом из этих случаев судьи отмечали требование, что перед тем, как отозвать журналистские пропуска, Белый дом должен предоставить журналистам возможность опровергнуть основания для такого решения.

В пятничном сообщении в соцсети Truth Social, в котором было объявлено о запрете, Трамп написал, что «СМИ не должны иметь возможности постоянно писать или сообщать ВЫДУМКИ и ЛОЖЬ», а позже того же дня в выступлении из Овального кабинета он отметил:

Со страной, которая позволяет людям намеренно писать негативные материалы, что-то не так.

Источник: The New York Times