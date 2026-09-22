РФ ввела комендантский режим в приграничной с Эстонией зоне

В зоне близ границы с Эстонией РФ ввела комендантский режим, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n216372-rf-vvela-komendantskiy-rejim-v-prigranichnoy-s-estoniey-zone.html

Ракурс

Росія на 10 днів запровадила комендантський режим у Кінгісепському та Сланцевському районах, розташованих біля кордону з Естонією — в районі Нарви (третє за розмірами місто Естонії, переважно російськомовне).

Режим передбачає низку обмежень на пересування та перебування людей у ​​прикордонній зоні. За оцінкою естонських прикордонників, безпосередньої загрози для Естонії зараз немає. Про це повідомляє естонська національна телерадіомовна компанія ERR.

Зазначається, що в п’ятикілометровій прикордонній зоні Росії на постійній основі вже й так діяли суворіші обмеження, ніж в Естонії. Тепер же — на період з 16 по 26 вересня — російська ФСБ запровадила додаткові тимчасові заборони на перебування та пересування.

Зокрема:

наразі заборонено перебувати на російському березі річки Нарва, по якій проходить держкордон. Також заборонено будь-яке пересування по річці на плавзасобах;

у темний час доби за межами населених пунктів заборонено перебувати в цій зоні, у тому числі на транспортних засобах.

В естонській прикордонній службі зазначають, що такі заходи з боку РФ не є звичною практикою, але «чимось винятковим їх назвати не можна».

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, прямої небезпеки для Естонії зараз немає.

У РФ стверджують, що мета обмежень — посилення держкордону.

Джерело: ERR