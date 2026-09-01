Социальная реклама в РФ, фото: Meduza

https://racurs.ua/n215962-sprygnul-sprygnul-slilas-v-rf-zapustili-socialnuu-reklamu-dlya-podrostkov-s-prizyvom-ne-jech.html

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У російському Санкт-Петербурзі з’явилася соціальна реклама, автори якої «креативно» закликають підлітків не здійснювати «диверсії», водночас погрожуючи великими термінами ув’язнення.

Про це повідомляє видання Meduza.

На них зображені портрети усміхнених підлітків і написи: «Холоднокровно злилася з підпалу релейної шафи і не отримала 10 років за підпал», «Безстрашно зіскочив з підпалу стільникової вежі і не отримав 10 років за диверсію», «Безшумно зістрибнув з гачка куратора» і т. д.

Зазначається, що усі ці рекламні борди є частиною російського урядового проекту «Выход31», котрий посилається на відповідну статтю російського Кримінального кодексу про «добровільну відмову від злочину».

Цей проект вже рекламують російські державні ЗМІ та депутати. Як пишуть російські ЗМІ, з матеріалів цього проекту підлітки можуть, серед іншого, дізнатися, що «справжні правоохоронці ніколи не будуть писати в месенджерах з незнайомого номера».

Варто зазначити, що підпали релейних шаф на залізниці у РФ та на тимчасово окупованих територіях стали регулярним методом партизанського спротиву. Пошкодження чи знищення таких шаф зупиняє або суттєво сповільнює рух поїздів на ділянці, зокрема військових ешелонів.

Джерело: Meduza