Последствия удара по Тюменскому НПЗ, фото: Astra

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Ракурс

Тюменський нафтопереробний завод у РФ припинив переробку нафти після атаки українських безпілотників 25 липня.

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на Reuters.

Зазначається, що джерела агентства Reuters у галузі повідомляють, що внаслідок удару на заводі спалахнула установка ‌гідроочищення дизельного палива продуктивністю 2,6 мільйона тонн на рік, а також комбінована установка виробництва високооктанових автобензинів. Як довго може тривати ремонт на бензиновому виробництві, співрозмовники Reuters не знають.

Тюменський НПЗ, який здатний переробляти 9 млн тонн нафти на рік, є найбільшим незалежним нафтозаводом у Росії. Він випускає на рік близько 500 тисяч тонн бензину і майже 3 млн тонн дизпалива і є шостим великим нафтозаводом, який зупинив випуск через атаки БпА з початку місяця. Раніше припинили переробку НПЗ «Газпромнефтехім Салават» (14 липня), Сизранський НПЗ «Роснефти» (12 липня), Саратовський НПЗ (8 липня), Омський НПЗ (6 липня) та «Нижегороднафтооргсинтез» «Лукойлу» (2 липня).

За оцінками Enegy Intelligence, обсяги нафтопереробки в Росії в липні падали до 3,58 млн барелів на добу, що може бути найнижчим рівнем щонайменше з 2002 року. У другій половині місяця частина пошкоджених НПЗ — потужністю 40 млн тонн — повернулася до продажу палива. При цьому великі підприємства потужністю 45 млн тонн на рік, як і раніше, простоюють.

Джерело: The Moscow Time