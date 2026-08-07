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Последствия удара дронов в Екатиренбурге, фото: социальные сети
Склад Wildberries загорелся после удара дронов в Екатиренбурге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215480-sklad-wildberries-zagorelsya-posle-udara-dronov-v-ekatirenburge-video.htmlРакурс
У Єкатиренбурзі (Сердловська область РФ) після атаки загорівся логістичний об'єкт Wildberries.
На місці працюють пожежники. Про це сьогодні, 7 серпня, вранці повідомила прес-служба компанії.
Стверджується, що заздалегідь було проведена евакуація на об'єкті.
Прийом поточних поставок тимчасово обмежений, вони перенаправлені інші об'єкти, — додали у компанії.
У компанії стверджують, що пожежу вже локалізували.
У соцмережах раніше сьогодні з’явилися відео, котрі показують пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів по кладу Wildberries в Єкатиренбурзі.