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Ракурс
Последствия удара дронов в Екатиренбурге, фото: социальные сети

Склад Wildberries загорелся после удара дронов в Екатиренбурге (ВИДЕО)

7 авг 2026, 11:20
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У Єкатиренбурзі (Сердловська область РФ) після атаки загорівся логістичний об'єкт Wildberries.

На місці працюють пожежники. Про це сьогодні, 7 серпня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Стверджується, що заздалегідь було проведена евакуація на об'єкті.

Прийом поточних поставок тимчасово обмежений, вони перенаправлені інші об'єкти, — додали у компанії.

У компанії стверджують, що пожежу вже локалізували.

У соцмережах раніше сьогодні з’явилися відео, котрі показують пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів по кладу Wildberries в Єкатиренбурзі.

Источник: Ракурс


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