Последствия удара дронов в Екатиренбурге, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n215480-sklad-wildberries-zagorelsya-posle-udara-dronov-v-ekatirenburge-video.html

Ракурс

У Єкатиренбурзі (Сердловська область РФ) після атаки загорівся логістичний об'єкт Wildberries.

На місці працюють пожежники. Про це сьогодні, 7 серпня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Стверджується, що заздалегідь було проведена евакуація на об'єкті.

Прийом поточних поставок тимчасово обмежений, вони перенаправлені інші об'єкти, — додали у компанії.

У компанії стверджують, що пожежу вже локалізували.

У соцмережах раніше сьогодні з’явилися відео, котрі показують пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів по кладу Wildberries в Єкатиренбурзі.