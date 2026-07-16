Россия планируют задействовать дефицитные подразделения для защиты «теневого флота». Фото:

https://racurs.ua/n215056-rf-planiruet-zadeystvovat-voennyh-dlya-zaschity-tenevogo-flota-atesh.html

Ракурс

Країна-агресор Росія планують задіяти кадрових військових та дефіцитні підрозділи для захисту «тіньового флоту».

Для прикриття нафтових танкерів та газовозів у Чорному та Азовському морях ворог хоче кинути операторів центру БпЛА «Рубікон», 51-шу дивізію ППО та 1096 зенітний ракетний полк Чорноморського флоту РФ. Про це рух опору «АТЕШ» 16 липня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що на кожний танкер планується виділити до трьох військовослужбовців. Їх озброять спареними кулеметами, переносними зенітними ракетними комплексами та зенітними дронами. Таким чином ворог намагається вберегти свій флот.

Причина паніки командування очевидна. Загалом за 10 днів Сили оборони України наклали «фізичні санкції» більш ніж на 136 російських танкерів, які незаконно перебували у винятковій економічній зоні України. Ми фіксуємо всі переміщення сил ППО та передаємо координати Силам оборони України. Тіньовий флот піде на дно за Чорноморським, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, Служба безпеки України сьогодні показала, як морські дрони спецслужби «Мамай» у взаємодії з Військово-морськими силами ЗСУ уразили танкери «тіньового флоту» РФ «Louise 1» та «Banda» у Чорному морі.