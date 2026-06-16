https://racurs.ua/n214459-limity-na-prodaju-goruchego-vveli-na-azs-po-vsey-rossii.html

Ракурс

Продаж пального на заправках «Татнефть» обмежили по всій території Росії.

Зокрема, на АЗС у Челябінську водіїв попереджають, що бензин для легкових авто відпускають не більше 30 л за раз. Дизельне пальне для легковиків продають не більше 60 л в одні руки. Продаж дизелю для вантажних машин обмежено 300 літрами. Про це керівник Центру з протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Також змінився в спосіб оплати за паливо. На деяких автомобільних заправках вже не приймають картки, а лише готівку.

Керівник ЦПД уточнив, що обмеження ввели по всій Росії. Керівництво компанії «Татнефті» стверджує, що обмеження діють «тимчасово».

Обмеження та перебої з пальним фіксують у низці регіонів країни-агресора і на окупованих територіях України на тлі проблем із постачанням після ударів по російських НПЗ.

Нагадаємо, раніше ліміт на продаж бензину на АЗС запровадили в так званій Луганській народній республіці. Окупанти пояснювали, що це пов’язано із «зростанням попиту на пальне».

Згодом жорсткі обмеження на продаж автомобільного пального запровадили окупанти в Криму. На півострові більше не продають бензин за готівку, а продаж талонів на паливо не очікується найближчим часом.