Крупнейший в России нефтехимический комплекс остановил работу после атаки БпЛА. Фото:

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Нафтохімічний комплекс «Сибур-ЗапСибНефтехим» у Тобольську Тюменської області РФ зупинив роботу.

Після атаки дронів, яка відбулася 10 серпня, цей завод не працюватиме невизначний термін. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки на підприємство, яке є найбільшим у Росії заводом зі зрідження нафтового газу. Також сьогодні на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі не виставили на продаж жодних обсягів скрапленого газу для відвантаження з тобольського пункту. Про це повідомила агенція Reuters.

Зазначається, що «Сибур-ЗапСибНефтехим» виробляє близько 6 млн метричних т скрапленого нафтового газу на рік. Це приблизно 40% від загального обсягу його виробництва в РФ. І близько половини цього об'єму йде на сировину для нафтохімічного виробництва на інтегрованому комплексі «Сибур» у Тобольську.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області РФ, який є одним із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та вважається важливим підприємством російського паливно-енергетичного сектору.

Потужність цього НПЗ становить близько 6 млн т нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Джерело: Reuters