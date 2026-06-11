Куйбышевский НПЗ полностью остановил работу после атак украинских БпЛА. Фото:

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Куйбишевський НПЗ у Російській Федерації повністю зупинив роботу після атаки БпЛА.

Удар українських безпілотників пошкодив дві основні установки первинної переробки нафти. Ці системи загорілися і тепер перебувають у непрацездатному стані. Кожна з цих установок має потужність близько 73 тис. барелів на добу. Про це повідомило агентство Reuters.

Цей нафтопереробний завод розташований приблизно за 900 км від кордону з Україною. У 2024 році це підприємство переробило 4,7 млн тонн нафти. Куйбишевський НПЗ, так само як і Сизранський та Новокуйбишевський заводи, входять до Самарського нафтопереробного вузла «Роснафти». Завод у Сизрані не працює після атаки дронів наприкінці травня, а інший з 18 квітня працює зі зниженою потужністю.

Раніше повідомлялося, що 10 червня після нічної атаки спалахнув Куйбишевський НПЗ у районі міста Самара. Тоді у регіоні оголошували дронову та ракетну небезпеку.

Нагадаємо, у ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, який вважається одним із найбільших російських НПЗ та переробляє близько 6,25 млн т нафти на рік. Підприємство виготовляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

Джерело: Reuters