Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n217015-obmejennya-shvydkosti-dlya-starlink-i-starshield-dosi-diut-zelenskyy.htmlРакурс
Обмеження швидкості для систем супутникового зв’язку Starlink і Starshield досі діють.
Про це під час виступу в Hudson Institute заявив президент України Володимир Зеленський.
Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють. Швидкість не відновили. А постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується, — наголосив Зеленський.
Ми чекаємо на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість. Але вони досі не надходять. Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня, — додав він.
Зеленський зазначив, що це відбувається на тлі того, як Україна продовжує досить успішні операції на фронті та продовжує тримати оборону:
Стало складніше — частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості. Але наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди.