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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють — Зеленський

23 жов 2026, 22:43
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Обмеження швидкості для систем супутникового зв’язку Starlink і Starshield досі діють.

Про це під час виступу в Hudson Institute заявив президент України Володимир Зеленський.

Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють. Швидкість не відновили. А постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується, — наголосив Зеленський.

Ми чекаємо на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість. Але вони досі не надходять. Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня, — додав він.

Зеленський зазначив, що це відбувається на тлі того, як Україна продовжує досить успішні операції на фронті та продовжує тримати оборону:

Стало складніше — частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості. Але наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди.

Джерело: Ракурс


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