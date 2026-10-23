Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n217015-obmejennya-shvydkosti-dlya-starlink-i-starshield-dosi-diut-zelenskyy.html

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Обмеження швидкості для систем супутникового зв’язку Starlink і Starshield досі діють.

Про це під час виступу в Hudson Institute заявив президент України Володимир Зеленський.

Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють. Швидкість не відновили. А постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується, — наголосив Зеленський.

Ми чекаємо на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість. Але вони досі не надходять. Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня, — додав він.

Зеленський зазначив, що це відбувається на тлі того, як Україна продовжує досить успішні операції на фронті та продовжує тримати оборону: