В Олешках наприкінці жовтня може відбутися гуманітарна місія, фото: ChatGPT

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Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках.

Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Українські підрозділи неодноразово виконували місії з доставки дронами гуманітарних вантажів мешканцям Олешок та навколишніх сіл. Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований, — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про досягнення за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовленості про проведення гуманітарної місії та евакуації цивільного населення з Олешок на Херсонщині.