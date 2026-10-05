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Ракурс
Під час порятунку котів із Олешок, скріншот відео

Шістьох котів врятували дроном з окупованих Олешок (ВІДЕО)

5 жов 2026, 18:44
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Нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку шести котів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Відповідне відео сьогодні, 5 жовтня, опублікувала прес-служба МВС.

Місцеві жителі розмістили хвостатих у спеціально розробленій для операції клітці, після чого бійці пронесли її небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що у повітрі коти подолали понад 10 км, перш ніж дісталися місця.

На землю вони спустилися цілими та неушкодженими, лише трохи наляканими. Операція під кодовою назвою «Тигри» пройшла успішно, — розповіли у МВС.

Джерело: Ракурс


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