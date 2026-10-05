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Во время спасения кошек из Олешек, скриншот видео
Шестерых кошек спасли дроном из оккупированных Олешек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216628-shesteryh-koshek-spasli-dronom-iz-okkupirovannyh-oleshek-video.htmlРакурс
Нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку шести котів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.
Відповідне відео сьогодні, 5 жовтня, опублікувала прес-служба МВС.
Місцеві жителі розмістили хвостатих у спеціально розробленій для операції клітці, після чого бійці пронесли її небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів, — вказано в описі відео.
Зазначається, що у повітрі коти подолали понад 10 км, перш ніж дісталися місця.
На землю вони спустилися цілими та неушкодженими, лише трохи наляканими. Операція під кодовою назвою «Тигри» пройшла успішно, — розповіли у МВС.