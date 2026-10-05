Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время спасения кошек из Олешек, скриншот видео

Шестерых кошек спасли дроном из оккупированных Олешек (ВИДЕО)

5 окт 2026, 18:44
999

Нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку шести котів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Відповідне відео сьогодні, 5 жовтня, опублікувала прес-служба МВС.

Місцеві жителі розмістили хвостатих у спеціально розробленій для операції клітці, після чого бійці пронесли її небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що у повітрі коти подолали понад 10 км, перш ніж дісталися місця.

На землю вони спустилися цілими та неушкодженими, лише трохи наляканими. Операція під кодовою назвою «Тигри» пройшла успішно, — розповіли у МВС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров