Во время спасения кошек из Олешек, скриншот видео

https://racurs.ua/n216628-shesteryh-koshek-spasli-dronom-iz-okkupirovannyh-oleshek-video.html

Ракурс

Нацгвардійці провели унікальну операцію з порятунку шести котів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Відповідне відео сьогодні, 5 жовтня, опублікувала прес-служба МВС.

Місцеві жителі розмістили хвостатих у спеціально розробленій для операції клітці, після чого бійці пронесли її небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що у повітрі коти подолали понад 10 км, перш ніж дісталися місця.