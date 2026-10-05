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Ворожий дрон атакував український НРК, скріншот відео
Оператор українського НРК перехитрив ворожого дрона у повітряно-наземній дуелі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216627-operator-ukrayinskogo-nrk-perehytryv-vorojogo-drona-u-povitryano-nazemniy-dueli-video.htmlРакурс
Ворожий FPV-дрон намагався знищити українського наземного робота під час доставки боєкомплекту на «нуль».
Відповідне відео сьогодні, 5 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Оператор «Віцин» підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» переграв ворога в повітряно-наземній дуелі. Він перехитрив ворожий дрон, врятував робота та довіз бк та провіант піхоті без жодної подряпини, — вказано в описі відео.