Роботизовані турелі почали збивати російські реактивні дрони. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216620-robotyzovani-tureli-vje-zbyvaut-rosiyski-reaktyvni-drony-v-ukrayini-ignat.html

Ракурс

Роботизовані турелі в Україні вже задіяні для збиття російських реактивних безпілотників.

Країна-агресор РФ наразі активно атакує як звичайними «Шахедами», так і реактивними. Останні дві ночі окупанти запускали по близько 50 реактивних БпЛА. Вже зафіксовані перші збиття реактивних дронів із роботизованих турелей, які зараз ставлять, зокрема, і на мостах. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат 5 жовтня заявив в ефірі телемарафону.

Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть «Герань-5» з тих самих турелей. Застосування інноваційних технологій — штучного інтелекту — виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє працювати навіть по реактивних БпЛА, — розповів він.

Ігнат наголосив, що оскільки основна зброя турелі це кулемет, то радіус бойової роботи цих систем є невеликою.

Нагадаємо, в ГУР інформували, що російська армія почала застосовувати оновлені БпЛА «Герань-4». Його основою є високоточний магнітоіндуктивний датчик (магнітометр) PNI5GA американської компанії PNI Sensor. Оновлена «Герань» також тримається маршруту від точки пуску до точки прицілювання.