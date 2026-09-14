Україна активно випробовує нове покоління перехоплювачів дронів, заявив Володимир Зеленський. Фото:

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Україна вже активно випробовує нове покоління перехоплювачів дронів.

Ці нові безпілотники-перехоплювачі призначені для ураження російських реактивних БпЛА. Про це 4 вересня у Telegramповідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра оборони Євгена Хмари та головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.

Доповіді щодо протидії російським «шахедам» і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних «шахедів». Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси, — йдеться у повідомленні.

Також глава держави наголосив, що наразі Україні необхідний робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю. Тому Зеленський та військові обговорили подальні кроки, які «можуть пришвидшити результат». Президент запевнив, вдала забезпечила фінансову основу для цієї роботи.

Крім того, Зеленський заявив, що українська армія захищає позиції та активно обороняється на фронті. І подякував підрозділам ЗСУ на Донеччині — 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, а також 46-й окремій аеромобільній бригаді.

Нагадаємо, нещодавно Україна вперше показала пускову установку зенітних ракет «Корал», призначена для перехоплення повітряних і балістичних цілей. У виняткових випадках ракету також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей. Розробником «Коралу» є державне конструкторське бюро «Луч».