Росія готує рекордні військові витрати на 2027 рік. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216504-rosiya-gotuie-rekordni-viyskovi-vytraty-na-2027-rik-reuters.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація планує значно збільшити витрати на оборону у 2027 році.

У наступному році Росія планує направити на оборону в 2027 році 17,1 трлн руб. (202,6 млрд дол.). Це приблизно на 27% більше від суми, яка спочатку була передбачена в бюджеті. Це найбільша сума з початку повномасштабної російсько-української війни. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на урядові документи.

Зазначається, що у найближчі три роки російська влада має намір витратити на оборону близько 50 трлн руб.

Також ЗМІ пише, що російський уряд переглянув прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік й тепер він оцінюється у 3,2% ВВП проти 1,6% раніше. Загальні витрати бюджету мають збільшитися на 13,2% і досягти 48,6 трлн руб.

Для покриття дефіциту російська влада планує наростити чисті запозичення в 2026 році до 5 трлн руб., а також використати 459 млрд руб. із Фонду національного добробуту. Однак прогноз нафтогазових доходів у Москві знизили з 8,9 до 7,6 трлн руб. Для поповнення бюджету в 2027 році диктатура РФ також готує підвищення податків.

Нагадаємо, РФ планує збільшення штатної чисельності російської армії на понад 15 тис. осіб. Штатну чисельність війська російський диктатор Володимир Путін встановив у кількості 2 млн 441 тис. 630 осіб, у тому числі 1 млн 550 тис. 500 військовослужбовців. Раніше це число становило 2 млн 426 тис. 130 осіб, серед яких 1 млн 535 тис. — це солдати та офіцери.

Джерело: Reuters