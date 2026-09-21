Росія планує збільшити виробництво дронів-камікадзе на 78%. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216342-rf-moje-zbilshyty-vyrobnyctvo-droniv-kamikadze-na-78-politico.html

Ракурс

Країна-агресор Росія може збільшити дронів-камікадзе приблизно на 78%.

Країна-агресор збирається наростити випуск вуглецевого волокна, який є ключовим матеріалом, який використовують для виготовлення корпусів далекобійних безпілотників. Документи про плани РФ отримав Український центр безпеки та співпраці, а уряд України та спецкомітет Палати представників США підтвердили їхню автентичність. Про це повідомило видання Politico з посиланням на внутрішні документи російської корпорації «Росатом».

Зазначається про плани росіян розширити завод «Алабуга-Волокно» в Татарстані. До 2029 року підприємство планує щороку виробляти додатково 500 т вуглецевого волокна військового призначення.

Поряд із підприємством готують майданчик для нового будівництва. Про це свідчать супутникові знімки за травень-липень.

Експерти вважають, що це може дозволити РФ випускати ще близько 28 тис. ударних дронів щороку. Наразі країна-агресор виробляє у рік понад 36 тис. безпілотників типу «Шахед"/"Герань». У Москві ж хочуть виробляти близько 130 тис. дронів до 2030 року, а до 2025 року наростити виробництво до 350 тис. БпЛА.

Сам завод та його материнська компанія Umatex Group, яка входить до структури «Росатома», перебувають під санкціями США, Великої Британії та інших західних країн.

Нагадаємо, вночі 21 вересня РФ запустила по Україні 172 ударні БпЛА типу Shahed (64 із них були реактивними), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандероль"/"Дань-Т». Українська ППО змогла знешкодити 147 ворожих повітряних цілей. Решта влучили на 14 локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

Джерело: Politico