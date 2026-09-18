Володимир Путін видав указ про конфіскацію активів Nestlé й Auchan у Росії. Фото:

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Російський диктатор Володимир Путін видав указ про конфіскацію активів швейцарської компанії Nestlé й французької мережі супермаркетів Auchan на території РФ.

Керівництво активами цих іноземних компаній передали під тимчасове управління акціонерного товариства «Л.Е.В. Менеджмент». Ця фірма була зареєстрована у Москві в 2024 році, а її статутний капітал становить всього 177 дол. На фірмі офіційно зареєстрований лише один співробітник. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що це найбільша конфіскація іноземних активів у РФ з 2024 року. Москва тим часом заявила, що вчинила так через те, що це «компанії з недружніх країн».

Ми говоримо про компанії, європейські компанії з недружніх країн. Одним із факторів, врахованих під час ухвалення цього рішення, було те, що це недружні країни, і вони зараз найбільш активно беруть участь у військових діях проти нашої країни, — заявили у Кремлі.

У компанії Nestlé заявили, що прагнуть вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав і забезпечення безперервності бізнес-операцій в інтересах усіх зацікавлених сторін, особливо працівників.

А в Auchan Retail russia заявили, що попросили у російську сторону детальніше пояснити указ Путіна.

Bloomberg пише, що в РФ продають майже 2% світових продажів «Нестле» на 2,5 млн дол. щороку. Компанія має на території країни-агресора шість заводів, де працевлаштовані понад 7 тис. осіб.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не буде ігнорувати спроби захоплення її торгових суден іншими країнами й відповідатиме дзеркально. Бо начебто деякі держави намагаються обмежити рух російських суден і цим «порушують» міжнародне морське право

Джерело: Bloomberg