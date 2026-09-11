Росія завербувала британця для диверсій на дронових заводах в Англії. Фото:

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Ракурс

Диверсії на британських заводах з виробництва БпЛА планувала Росія.

У Лондоні перед судом постав 31-річний Джошуа Каммідж. Слідство вважає, що він передав дані про чотири заводи з виробництва безпілотників поблизу свого дому у Свіндоні, що на заході Англії, і зголосився влаштувати там диверсію. Про це повідомила агенція Reuters.

Також, за інформацією британської прокуратури, Каммідж шукав інформацію про пристрій, який глушить Wi-Fi, і проводив розвідку на місцевості.

Крім того, фігурант у період з 28 серпня до 3 вересня спілкувався з британцем, який поїхав до Росії воювати проти України. Темою для спілкування були заводи та диверсії на них. Чоловік отримував відповідні завдання від спецслужб Росії.

Затримали підозрюваного минулого тижня. Посольство Російської Федерації у Великій Британії справу не коментувало.

Зазначається, що британські посадовці дедалі частіше попереджають про шпіонаж, диверсії та інші ворожі дії росіян.

Нагадаємо, 31 серпня у Польщі горів завод компанії WB Electronics, який випускає дрони для української та польської армій. Поблизу заводу знайшли рюкзак і толстовку, які могли належати людині, причетній до пожежі. Польські правоохоронці намагаються точно встановити, чи була це диверсія.

Джерело: Reuters