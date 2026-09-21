Понад 50 пасажирських поїздів запізнюються в Україні через обстріли РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216344-ponad-50-pasajyrskyh-poyizdiv-zapiznuutsya-v-ukrayini-cherez-obstrily-rf.html

Ракурс

Масова затримка поїздів «Укрзалізниці» фіксується у понеділок, 21 вересня.

Наразі понад 50 пасажирських поїздів прямують із затримками, а найбільше відставання від графіка перевищує 16 годин. Найбільші запізнення мають рейси № 121/122 Миколаїв — Київ та № 109/110 Миколаїв — Львів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Станом на 11:00 найбільші затримки мають:

№ 121/122 Миколаїв — Київ — 16 год. 33 хв.;

№ 109/110 Миколаїв — Львів — 12 год. 37 хв.;

№ 233/234 Кривий Ріг — Чернівці — 11 год. 58 хв.;

№ 293/294 Кривий Ріг — Рахів — 11 год. 58 хв.;

№¾ Дніпро — Ужгород — 10 год. 24 хв.;

№ 285/286 Львів — Дніпро — 7 год. 36 хв.;

№ 41/42 Трускавець — Дніпро — 7 год. 36 хв.;

№ 121/122 Київ — Миколаїв — 5 год. 30 хв.;

№ 285/286 Дніпро — Львів — 4 год. 58 хв.;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець — 4 год. 58 хв.

Крім того, на понад чотири запізнюються потяги № 31/32 Перемишль — Запоріжжя-1, №¾ Ужгород — Дніпро, № 7/8 Одеса — Харків, № 79/80 Львів — Дніпро, № 261/262 Чернівці — Дніпро та № 61/62 Івано-Франківськ — Дніпро. Їхні затримки становлять понад чотири години.

Нагадаємо, 21 вересня російська армія атакувала залізничну станцію у Лозовій на Харківщині. Пасажири та залізничники не постраждали, бо перебували в укритті.

Загалом окупанти атакували місто п’ятьма безпілотниками, попередньо типу «Герань». Унаслідок атаки загинула жінка. Ще дві жінки дістали гостру реакцію на стрес, а 62-річний чоловік — поранення.