ЗСУ вперше задіяли робота-амфібію для доставки вантажів на передову. Фото:

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Збройні сили України вперше використали робота-амфібію для доставки вантажів на фронт.

Під час завдання наземний роботизований комплекс подолав понад 40 км. Маршрут пролягав як сушею, так і водою. На позиції Сил оборони комплекс доставив провізію та боєкомплект. Розробники цього НРК враховували реальні потреби військових, досвід застосування роботизованих систем та особливості фронтової місцевості. Про це 29 вересня повідомило Міністерство оборони України.

Військові наголосили, що водні перешкоди залишаються однією з проблем для військової логістики, бо річки, канали та заболочені ділянки можуть ускладнити рух звичайного наземного робота або взагалі зробити його маршрут неможливим.

А робот-амфібія дозволяє не змінювати техніку під час проходження такого маршруту. На суші він рухається як звичайний наземний роботизований комплекс, а за потреби може перейти на воду та продовжити рух. Один такий комплекс може працювати на різному рельєфі та долати перешкоди, які стали б проблемою для звичайного НРК.

Розширюємо можливості роботизованих систем, щоб українські військові мали більше технологічних інструментів для виконання бойових завдань, — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш Т40», який призначений для глибинної розвідки, коригування вогню, а також ураження споруд, техніки та особовому складу противника у глибокому тилу противника. Новий БпЛА має дальність польоту понад 2 тис. км, розмах крил майже 5 і може перебувати у повітрі понад добу.