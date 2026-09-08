Україна вперше показала ЗРК «Корал», який призначений для перехоплення балістики. Фото:

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Україна вперше показала пускову установку зенітних ракет «Корал».

Нову ЗРК презентували під час оборонної виставки MSPO у Польщі. Корпорація «Укроборонпром» оприлюднила світлину, на якій показано запуск ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra. Ця ракета призначена для перехоплення повітряних і балістичних цілей. Її планують використовувати у складі системи ППО України. Про це 8 вересня повідомив портал «Мілітарний».

Розробником «Коралу» є державне конструкторське бюро «Луч», яке розпочало роботи над цим проектом у 2026 році. Повнорозмірний макет ракети представили на виставці «Зброя та Безпека-2021».

За словами представників КБ, у виняткових випадках ракету також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей.

Ракета-перехоплювач важить 450 кг., а бойова частина має масу 36 кг. Її система наведення поєднує інерціальну навігаційну систему, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення. Діаметр ракети становить 230/300 мм, а довжина — 4,8 м. Розмах крил — 835 мм, а розмах рулів — 685 мм.

Також на виставці у Польщі показали й лінійку ракет українського державного КБ «Луч». На стенді можна побачити ракети «Вільха», «Паляниця», «Нептун» та інші.

Нагадаємо, Збройні сили України показали зенітно-ракетний комплекс Rapid Ranger на базі позашляховика URO VAMTAC. Цей комплекс протиповітряної оборони оснащений легкими багатоцільовими ракетами LMM Martlet.

Джерело: «Мілітарний»