РФ вночі атакувала Україну 200 безпілотниками. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216228-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-200-bezpilotnykamy-u-kyievi-vluchannya-po-azs.html

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Російська Федерація атакувала Україну 200 безпілотниками.

У ніч на 15 вересня ворог запустив з російських Орла, Курська, Міллєровро, а також окупованих Донецька та Криму ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Протистояли атаці авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська ППО змогла знешкодити 187 ворожих БпЛА. Також були влучання на семи локаціях, а уламки впали на трьох локаціях.

Під ворожими ударами 15 вересня перебувала столиця. Як поінформували мер Віталій Кличко та КМВА, російський дрон влучив по АЗС у Дарницькому районі міста. Також, попередньо, в Оболонському районі Києва сталося влучання в складські приміщення. А вранці було влучання в АЗС у Голосіївському районі. Наразі у столиці вже четверо постраждалих. Всі госпіталізовані. Двоє — у тяжкому стані.

А ввечері, 14 вересня, росіяни обстріляли Харківщину. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм. Постраждали четверо осіб. Серед них троє дітей — 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопчик.

В Одеській області, в Ізмаїльському районі, дрон пошкодив житлові будинки та вантажівку.

А в Сумах, як поінформували в МВА, 15- річний підліток отримав поранення внаслідок удару російської «Герані-2» по приватній садибі у Ковпаківському районі. Рятувальники працюють над тим, щоб ліквідувати загорання будинку та автівки.

Нагадаємо, 14 вересня російська армія атакувала проїжджу частину в Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула людина, а ще п’ятеро зазнали поранень. Також загорілися автомобілі.