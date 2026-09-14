Росіяни обстріляли Павлоград, є загиблий та поранені. Фото: ДСНС

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Країна-агресор РФ 14 вересня атакувала Павлоград на Дніпропетровщині.

Внаслідок обстрілу загинула людина, а ще п’ятеро зазнали поранень. Постраждалих доправили до лікарні, один з них перебуває у важкому стані. Ворожа атака призвела до загорянь автомобілів. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Також в ОВА поінформували, що після російської атаки на Павлоград 10 вересня в лікарнях перебувають 18 постраждалих. Серед них є четверо дітей. У важкому стані перебуває 36-річна жінка.

У мережі вже опублікували відео сьогоднішнього російського удару. На кадрах можна побачити, як російський боєприпас влучає по проїжджій частині. У цей час на дорозі перебувало безліч авто.

Нагадаємо, 14 вересня російські окупанти атакували безпілотниками складські приміщення сільськогосподарського підприємства в місті Прилуки на Чернігівщині. Наразі відомо про трьох загиблих та 15 поранених.