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Ракурс
Наслідки російських ударів у Прилуках, фото: Нацполіція

Росіяни вдарили по складах у Прилуках — є загиблі та поранені (ФОТО)

14 вер 2026, 15:12
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Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, вдень атакували безпілотниками складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки на Чернігівщині.

Наразі відомо про трьох загиблих та 15 поранених. Про це повідомляють прес-служби поліції та ДСНС Чернігівщини

Внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі, її вже ліквідували. Також пошкоджено навколишні споруди, зокрема адмінбудівлю та вікна у багатоквартирних будинках.

Чернігівська обласна прокуратура зазначає, що місто атакували крилатими ракетами типу «Бандероль».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських ударів у Прилуках, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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