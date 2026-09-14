Наслідки російських ударів у Прилуках, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n216212-rosiyany-vdaryly-po-skladah-u-prylukah-ie-zagybli-ta-poraneni-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, вдень атакували безпілотниками складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки на Чернігівщині.

Наразі відомо про трьох загиблих та 15 поранених. Про це повідомляють прес-служби поліції та ДСНС Чернігівщини

Внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі, її вже ліквідували. Також пошкоджено навколишні споруди, зокрема адмінбудівлю та вікна у багатоквартирних будинках.

Чернігівська обласна прокуратура зазначає, що місто атакували крилатими ракетами типу «Бандероль».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).