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Ракурс
В Амурській області розбився військовий літак, фото: Exilenova+

Ту-95 розбився у Росії — шестеро загиблих (ВІДЕО)

29 вер 2026, 16:37
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В Амурській області РФ розбився військовий літак Ту-95.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що шестеро членів екіпажу загинули, ще одного травмовано.

У російському відомстві стверджують, що літак виконував навчально-тренувальний політ.

За інформацією російських Telegram-каналів, літак упав за кілька хвилин після зльоту. Ймовірно, причиною став вибух палива в літаку.

В Амурській області розбився військовий літак, фото: Exilenova+

Джерело: Ракурс


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