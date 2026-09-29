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В Амурській області розбився військовий літак, фото: Exilenova+
Ту-95 розбився у Росії — шестеро загиблих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216515-tu-95-rozbyvsya-u-rosiyi-shestero-zagyblyh-video.htmlРакурс
В Амурській області РФ розбився військовий літак Ту-95.
Про це сьогодні, 29 вересня, повідомило Міноборони РФ.
Зазначається, що шестеро членів екіпажу загинули, ще одного травмовано.
У російському відомстві стверджують, що літак виконував навчально-тренувальний політ.
За інформацією російських Telegram-каналів, літак упав за кілька хвилин після зльоту. Ймовірно, причиною став вибух палива в літаку.