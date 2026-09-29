В Амурській області розбився військовий літак, фото: Exilenova+

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Ракурс

В Амурській області РФ розбився військовий літак Ту-95.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що шестеро членів екіпажу загинули, ще одного травмовано.

У російському відомстві стверджують, що літак виконував навчально-тренувальний політ.

За інформацією російських Telegram-каналів, літак упав за кілька хвилин після зльоту. Ймовірно, причиною став вибух палива в літаку.