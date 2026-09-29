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Наслідки російського удару по житловому будинку у Харкові, фото: ДСНС
У Харкові завершили ліквідацію наслідків російського удару по дев’ятиповерхівці — 48 постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216513-u-harkovi-zavershyly-likvidaciu-naslidkiv-rosiyskogo-udaru-po-dev-yatypoverhivci-48-postrajdalyh.htmlРакурс
У Салтівському районі Харкова завершили роботи з ліквідації наслідків російського удару по житловій багатоповерхівці.
Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України. Рятувальники розчищали завали, верхолази проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку, — розповіли у відомстві.
В ніч на 28 вересня внаслідок російського влучання у цій дев’ятиповерхівці сталися руйнування конструкцій квартир на нижніх поверхах.
Із будинку рятувальники врятували 32 людини. Загалом внаслідок атаки рф постраждали 48 людини, серед них 12 дітей, — зазначили у ДСНС.