Низка цивільних українців відповідають критеріям ПТСР або комплексного ПТСР, фото: ДСНС

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Критеріям посттравматичного стресового розладу (ПТСР) або комплексного посттравматичного стресового розладу (КПТСР) відповідають майже третина цивільних українців на підконтрольній території.

Про це свідчить результати дослідження даних загальнонаціонального репрезентативного опитування цивільного населення, проведеного міжнародною групою учених, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю у журналі European Journal of Psychotraumatology.

Люди, які проживають у зонах конфлікту, наражаються на підвищений ризик травматичних переживань:

ПТСР може розвинутися після переживання або спостереження за травматичною подією, викликаючи стійкі симптоми, зокрема нав’язливі спогади, тривогу, дратівливість та проблеми зі сном;

КПТСР — це схожий, але більш тяжкий розлад, який зазвичай виникає після тривалої або повторюваної травми, наприклад, хронічного насильства або перебування в полоні.

Десятиліття російської агресії, за яким у лютому 2022 року послідувало повномасштабне вторгнення, стало для населення важким психологічним тягарем. Багато людей у своєму повсякденному житті й досі стикаються з загрозою обстрілів, вимушеного переселення, втрати близьких та невизначеності, що підкреслює нагальну потребу в постійній підтримці психічного здоров’я. І що найбільше виділяється з цих результатів, так це саме масштаб впливу травматичних подій, — наголошує доктор Дейрдре МакМанус, доцент кафедри судової психіатрії в Кінгс-Коледжі Лондона (KCL).

Переважна більшість опитаних нами людей пережила протягом життя численні травматичні події, а багато хто також безпосередньо постраждав від триваючої війни через вимушене переселення, втрату близьких, руйнування своїх громад або турботу про рідних. Незважаючи на це, багато українців продовжують жити та пристосовуватися до надзвичайно складних обставин, — додала вона.

Учені наголошують, що ПТСР та КПТСР не обмежуються лише ветеранами чи людьми, які перебувають поблизу зони бойових дій, а й також широко поширені серед інших категорій людей, які сильно постраждали від війни, таких як:

внутрішньо переміщені особи;

люди, які зазнали ракетних та дронових атак на свої міста та селища, віддалені від лінії фронту;

ті, хто доглядає за пораненими чи травмованими людьми.

Результати опитування загальної вибірки у 2 тис. 504 дорослих показали, що:

більшість учасників повідомили про високий рівень впливу травматичних подій, що трапилися протягом життя та пов’язаних з війною, зокрема пожеж або вибухів, обстрілів, руйнувань, спричинених війною, а також травм, вимушеного переселення, зникнення або смерті членів сім’ї чи інших близьких людей;

31,2% респондентів відповідали критеріям ПТСР або КПТСР. З них особи, що відповідають критеріям ПТСР — 25,2%, особи з КПТСР — 6%;

до факторів, пов’язаних із більшою ймовірністю розвитку ПТСР або КПТСР, належали — жіноча стать, старший вік, нижчий рівень освіти, попередня військова служба, вимушене переселення внаслідок війни, а також більша кількість травматичних подій протягом життя та стресогенних факторів, пов’язаних з війною.

Дослідники зазначають, що оскільки дані збиралися в один конкретний момент часу під час активного конфлікту, отримані результати відображають миттєвий зріз психічного здоров’я населення, а не динаміку змін симптомів у часі.

Одним із висновків … є те, що ПТСР був набагато поширенішим, ніж комплексний ПТСР, у цій репрезентативній національній вибірці, — наголошують дослідники. — Це може свідчити про те, що психологічні реакції на триваючу війну не завжди чітко вписуються в моделі, розроблені для постконфліктних умов. Коли загроза залишається активною та непередбачуваною, способи, якими люди переживають травматичний стрес та адаптуються до нього, можуть відрізнятися, і це є важливим напрямком для майбутніх досліджень.

Джерело: EurekAlert