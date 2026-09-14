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Ракурс
Последствия российских ударов в Прилуках, фото: Нацполиция

Россияне ударили по складам в Прилуках — погибшие и раненые (ФОТО)

14 сен 2026, 15:12
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Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, вдень атакували безпілотниками складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки на Чернігівщині.

Наразі відомо про трьох загиблих та 15 поранених. Про це повідомляють прес-служби поліції та ДСНС Чернігівщини

Внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі, її вже ліквідували. Також пошкоджено навколишні споруди, зокрема адмінбудівлю та вікна у багатоквартирних будинках.

Чернігівська обласна прокуратура зазначає, що місто атакували крилатими ракетами типу «Бандероль».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських ударів у Прилуках, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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