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Последствия российских ударов в Прилуках, фото: Нацполиция
Россияне ударили по складам в Прилуках — погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n216212-rossiyane-udarili-po-skladam-v-prilukah-pogibshie-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 вересня, вдень атакували безпілотниками складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки на Чернігівщині.
Наразі відомо про трьох загиблих та 15 поранених. Про це повідомляють прес-служби поліції та ДСНС Чернігівщини
Внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі, її вже ліквідували. Також пошкоджено навколишні споруди, зокрема адмінбудівлю та вікна у багатоквартирних будинках.
Чернігівська обласна прокуратура зазначає, що місто атакували крилатими ракетами типу «Бандероль».
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).