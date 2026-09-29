Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Амурской области разбился военный самолет, фото: Exilenova+

Ту-95 разбился в России — шесть погибших (ВИДЕО)

29 сен 2026, 16:37
999

В Амурській області РФ розбився військовий літак Ту-95.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що шестеро членів екіпажу загинули, ще одного травмовано.

У російському відомстві стверджують, що літак виконував навчально-тренувальний політ.

За інформацією російських Telegram-каналів, літак упав за кілька хвилин після зльоту. Ймовірно, причиною став вибух палива в літаку.

В Амурській області розбився військовий літак, фото: Exilenova+

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров