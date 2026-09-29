Норвегия выделит 25 млн крон на поиск похищенных Россией украинских детей. Фото:

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Норвегія виділила кошти на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим.

Осло виділить 25 млн крон (близько 2,3 млн євро) на пошук і повернення викрадених Росією українських дітей, а також на допомогу полоненим військовим і цивільним. З цієї суми 10 млн крон спрямують Центральному агентству розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста, яке займається пошуком зниклих безвісти та допомагає родинам встановити долю близьких, які могли потрапити в полон, загинути або втратити звʼязок із сімʼєю через війну. Про це повідомив уряд Норвегії.

Решта коштів в сумі 15 млн крон піде на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей.

Норвезький уряд нагадав, що загалом з 2022 року Норвегія надала ЮНІСЕФ понад 1 млрд крон для роботи організації в Україні. Приблизно 80 млн крон з цієї суми виділили на допомогу викраденим дітям.

Нагадаємо, 28 вересня Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 10 людей та 17 організацій, які причетні до депортації та примусового переміщення українських дітей до РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Також у списку ті, хто нав’язує дітям російську ідеологію та мілітаризоване навчання.