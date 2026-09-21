Россия начала накапливать самые опасные ракеты для ударов зимой. Фото:

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Російська Федерація накопичує ракети для зимових ударів по енергетиці України.

Армія РФ з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними безпілотниками. Це може свідчити, що противник накопичує ракети для зимових ударів. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що балістичні ракети завдають одних із найтяжчих пошкоджень українській інфраструктурі, зокрема об'єктам енергетичної інфраструктури. Також наголошується, що одним із головних ризиків залишається нестача ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Журналісти видання вважають, що скорочення застосування балістики може означати, що країна-агресор почала накопичувати запаси для ударів по електро- та теплоенергетичній інфраструктурі під час холодів. Зазвичай, вони починаються наприкінці жовтня або на початку листопада.

Нагадаємо, Росія може збільшити дронів-камікадзе приблизно на 78%. У планах росіян розширити завод «Алабуга-Волокно» в Татарстані. До 2029 року підприємство планує щороку виробляти додатково 500 т вуглецевого волокна військового призначення. Експерти вважають, що це може дозволити РФ випускати ще близько 28 тис. ударних дронів щороку.

Джерело: Bloomberg