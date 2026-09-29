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Последствия российского удара по жилому дому в Харькове, фото: ГСЧС

В Харькове завершили ликвидацию последствий российского удара по девятиэтажке — 48 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

29 сен 2026, 15:29
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У Салтівському районі Харкова завершили роботи з ліквідації наслідків російського удару по житловій багатоповерхівці.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України. Рятувальники розчищали завали, верхолази проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій будинку, — розповіли у відомстві.

В ніч на 28 вересня внаслідок російського влучання у цій дев’ятиповерхівці сталися руйнування конструкцій квартир на нижніх поверхах.

Із будинку рятувальники врятували 32 людини. Загалом внаслідок атаки рф постраждали 48 людини, серед них 12 дітей, — зазначили у ДСНС.

Источник: Ракурс


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