Последствия российского авиаудара в Харькове, фото: ГСЧС Харьковщины

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Російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по багатоповерхівці у Салтівському районі Харкова.

Пошуково-рятувальні роботи завершені. Наразі у Салтівському районі відомо про 29 постраждалих, серед них десятеро дітей. Про це сьогодні, 28 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пошуково-рятувальні роботи закінчено — під завалами нікого не знайдено. Наші комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків нічного обстрілу, — зазначив він.

Удар по дев’ятиповерхівці будо завдано сьогодні близько 04.00, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановлюють тип застосованого озброєння. За попередньою версією, це міг бути УМПБ-5, — зазначили в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Прес-служба ДСНС Харківщини повідомляє, що внаслідок удару по у багатоповерхівці були пошкоджені конструкції квартир на нижніх поверхах. Із будинку рятувальники врятували 32 людини.

Також росіяни завдавали ударів по Київському району Харкова.