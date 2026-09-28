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Российские захватчики совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

165 БпЛА атаковали Украину в ночь на 28 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

28 сен 2026, 09:18
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 вересня (з 18.0 27 вересня) атакували Україну загалом 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Донеччини та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 07.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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