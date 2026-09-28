Последствия российской атаки на Киев 28 сентября, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216473-v-kieve-v-rezultate-nochnoy-rossiyskoy-ataki-postradali-foto.html

Ракурс

У Києві четверо людей постраждали внаслідок російських атак в ніч на сьогодні, 28 вересня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки: