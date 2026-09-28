165 БпЛА атакували Україну в ніч на 28 вересня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n216475-165-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-28-veresnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 вересня (з 18.0 27 вересня) атакували Україну загалом 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Донеччини та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 07.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.